В Ленобласти 24 января сбили три БПЛА

В Ленинградской области сбили три беспилотника утром в пятницу, 24 января, об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Дрозденко.

Сначала губернатор Ленобласти написал о двух сбитых Минобороны беспилотниках в районе поселка Оредеж в Лужском районе недалеко от границы с Новгородской областью. После этого он написал об еще одном сбитом беспилотнике над лесополосой недалеко от этого же поселка.

Также Дрозденко отметил, что жертв и разрушений по итогу нет. На место обломков были отправлены оперативные службы. Губернатор поблагодарил Минобороны за охрану области.

Стоит отметить, что беспилотники не повлияли на работу петербургского аэропорта Пулково. Был задержан всего лишь один рейс – в Калининград.

Напомним, что в начале января по время новогодних праздников на Ленинградскую область была совершена атака тоже тремя беспилотниками. Тогда его сбили недалеко от Псковской области.

Фото: ЗАКС.Ру