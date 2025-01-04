Утром в Ленобласти сбили еще три БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 4 января сообщил, что на территории региона сбили еще три беспилотника. Всего за последние сутки в Ленобласти сбили четыре БПЛА. Пострадавших в результате происшествия нет.

По информации губернатора, один из аппаратов двигался через Псковскую область и был сбит в районе Лужской губы. Обломки еще одного БПЛА в том же районе упали в лесном массиве. Беспилотники были сбиты силами ПВО, средствами радиоэлектронной борьбы и с помощью стрелкового оружия.

"Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено 4 летательных аппарата. <...> В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята", - написал губернатор.

Напомним, первое сообщение о сбитом беспилотнике Дрозденко опубликовал в 2:40. Об остальных БПЛА губернатор сообщил через несколько часов, в 9:39, 10:27 и в 10:44. Утром в аэропорту Пулково вводили временные ограничения на вылет и посадку самолетов в период с 7:45 по 10:15. В Министерстве обороны пока сообщили лишь об одном уничтоженном в Ленобласти беспилотнике.

Также один БПЛА самолетного типа был сбит на территории Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в 9:46.

Константин Леньков