В Госдуме предлагают полностью запретить иноагентам заниматься просвещением

Депутаты Государственной думы намерены полностью запретить иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью, об этом 24 января сообщили в пресс-службе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Соответствующую инициативу планируется рассмотреть на заседании 28 января. По словам председателя комиссии Василия Пискарева, законопроект направлен на защиту суверенитета и обеспечение безопасности России.

Также депутаты обсудят предложение о расширении ограничений для иноагентов. Среди них – запрет на получение муниципальной поддержки и присвоение статуса социально ориентированных некоммерческих организаций. Сейчас иноагенты уже лишены права на получение государственной поддержки.

Напомним, что в прошлую пятницу, 17 января, Минюст добавил в реестр иностранных агентов сразу шесть журналистов и еще две организации.

Фото: ЗАКС.Ру