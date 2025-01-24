Прокуратура начала проверку условий проживания блокадницы в Петербурге

Прокуратура Петроградского района Петербурга инициировала проверку после сообщений о проживании блокадницы в неудовлетворительных условиях на переулке Талалихина, об этом 24 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне издание "Фонтанка.ру" сообщило о тяжелых условиях, в которых приходится жить пожилой женщине. По данным издания, в ее квартире отсутствуют отопление, электричество и вода, а также наблюдается серьезное антисанитарное состояние.

По информации надзорного ведомства, 81-летняя женщина живет в квартире без отопления, в антисанитарных условиях. Прокуратура проверяет соблюдение жилищного законодательства и нормы социальной защиты граждан.

Специалисты выясняют причины сложившейся ситуации, а также определяют круг должностных лиц, ответственных за работу с льготными категориями граждан, содержание и ремонт жилья. Сейчас блокадница находится под присмотром специалистов.

Напомним, что комитет по социальной политике инициировал изменения в положение о знаке "Жителю блокадного Ленинграда". Проектом поправок предлагается вручать знак жителям без зависимости от проведенного в блокадном Ленинграде времени.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга