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Новости 11:47

Прокуратура начала проверку условий проживания блокадницы в Петербурге

фото ЗакС политика Прокуратура начала проверку условий проживания блокадницы в Петербурге

Прокуратура Петроградского района Петербурга инициировала проверку после сообщений о проживании блокадницы в неудовлетворительных условиях на переулке Талалихина, об этом 24 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне издание "Фонтанка.ру" сообщило о тяжелых условиях, в которых приходится жить пожилой женщине. По данным издания, в ее квартире отсутствуют отопление, электричество и вода, а также наблюдается серьезное антисанитарное состояние.

По информации надзорного ведомства, 81-летняя женщина живет в квартире без отопления, в антисанитарных условиях. Прокуратура проверяет соблюдение жилищного законодательства и нормы социальной защиты граждан.

Специалисты выясняют причины сложившейся ситуации, а также определяют круг должностных лиц, ответственных за работу с льготными категориями граждан, содержание и ремонт жилья. Сейчас блокадница находится под присмотром специалистов. 

Напомним, что комитет по социальной политике инициировал изменения в положение о знаке "Жителю блокадного Ленинграда". Проектом поправок предлагается вручать знак жителям без зависимости от проведенного в блокадном Ленинграде времени.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга


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