Прокуратура начала проверку условий проживания блокадницы в Петербурге

Прокуратура Петроградского района Петербурга инициировала проверку после сообщений о проживании блокадницы в неудовлетворительных условиях на переулке Талалихина, об этом 24 января сообщили в пресс-службе ведомства.
Накануне издание "Фонтанка.ру" сообщило о тяжелых условиях, в которых приходится жить пожилой женщине. По данным издания, в ее квартире отсутствуют отопление, электричество и вода, а также наблюдается серьезное антисанитарное состояние.
По информации надзорного ведомства, 81-летняя женщина живет в квартире без отопления, в антисанитарных условиях. Прокуратура проверяет соблюдение жилищного законодательства и нормы социальной защиты граждан.
Специалисты выясняют причины сложившейся ситуации, а также определяют круг должностных лиц, ответственных за работу с льготными категориями граждан, содержание и ремонт жилья. Сейчас блокадница находится под присмотром специалистов.
Напомним, что комитет по социальной политике инициировал изменения в положение о знаке "Жителю блокадного Ленинграда". Проектом поправок предлагается вручать знак жителям без зависимости от проведенного в блокадном Ленинграде времени.