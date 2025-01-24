Лукашенко помиловал 15 человек, осужденных за экстремизм и наркотики

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек, осужденных за экстремизм и незаконный оборот наркотиков, об этом 24 января пишет Telegram-канал "Пул Первого".

Среди помилованных – пять женщин и трое мужчин, ранее признанных виновными в преступлениях экстремистской направленности. Уточняется, что у пятерых из них есть дети, а одна женщина находится в положении.

Еще семь человек, в том числе три женщины, были освобождены от наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Большинство из них – подростки на момент совершения преступления, один из помилованных страдает онкологическим заболеванием.

По данным "Пула Первого", за последний год Лукашенко помиловал 239 человек, включая 89 женщин. Также сообщается, что 17 из них были осуждены в несовершеннолетнем возрасте.

Напомним, что в конце сентября 2024 года Лукашенко заявлял, что собирается продолжать практику помилования осужденных граждан. Тогда он уточнил, что надеется, что они больше не будут нарушать закон.

Фото: сайт Кремля