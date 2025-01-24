В Рунете зафиксировали сбои в работе сотовых операторов

В работе российского интернета произошел сбой у пользователей операторов сотовой связи, об этом 24 января свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сбои коснулись работы банков, "Ростелекома, "Дом.ру", а также маркетплейсов, мессенджеров и даже запрещенных в России социальных сетей. Также речь идет о сбоях у сотовых операторов "МТС", "Билайн", "Т2" и особенно у "Мегафона". От пользователей последнего оператора жалоб больше всего.

Как рассказали в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования при Роскомнадзоре (ЦМУ ССОП), сбои зафиксированы только у оператора сотовой связи "Мегафон". О других сбоях в работе российского интернета информации нет.

Напомним, что на прошлой неделе, 14 января, в России произошел масштабный сбой, который продлился 20 минут. Неполадки фиксировали в доменных зонах .ru/.рф, а также в некоторых иностранных приложениях.

Фото: скриншот сайта "Сбой.рф"