Песков заявил, что Путин "ждет сигналов" от США по поводу диалога с Трампом

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с президентом США Дональдом Трампом, Москва ожидает ответных шагов со стороны Вашингтона, об этом 24 января пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Послушайте, Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще", – отметил Песков.

Он также добавил, что в случае согласования разговора между двумя политиками Кремль заранее сообщит об этом. Какие конкретно "сигналы" Москва ожидает от американской стороны, пресс-секретарь не уточнил.

Reuters при этом писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что якобы получил "сигналы" о готовности Владимира Путина провести личную встречу.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявлял, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любое время. Право выбрать дату и время, по словам американского лидера, остается за главой РФ.

Фото: сайт Кремля