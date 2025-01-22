Трамп выразил готовность встретиться с Путиным "в любое время"

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает 22 января ТАСС.

Право выбрать удобную дату предполагаемого будущего мероприятия лидеров государств Трамп уступает российскому лидеру. "В любое время, когда они захотят", - ответил американский президент на соответствующий вопрос о сроках.

Инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась 20 января в Вашингтоне. В тот же день президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности поздравил вновь избранного президента США со вступлением в должность. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тем не менее, как и прежде, продолжает заявлять, что на данный момент подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа пока не ведется.

Фото: сайт Кремля