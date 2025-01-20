Путин на совещании с членами Совбеза поздравил Трампа с избранием

Президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности поздравил вновь избранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность, следует из видеозаписи, опубликованной 20 января Telegram-каналом Кремля. При этом он воздержался от упоминания заокеанского политика по имени.

Заявление прозвучало в день запланированной инаугурации американского лидера.

В своем выступлении перед членами Совбеза Путин отметил заявления Трампа и его команды о "желании восстановить прямые контакты с Россией". При этом он высказал мнение, что ответственность за охлаждение в международных контактах с США лежит не на российской стороне.

"Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения, сотрудничество с любой американской администрацией", — заявил Путин.

Российский президент высказал пожелание, чтобы связь между странами строилась "на равноправной и взаимоуважительной основе", и выразил готовность к "диалогу по украинскому конфликту". При этом он добавил, что целью урегулирования ситуации должно стать "не краткое перемирие, <...> а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

Предыдущего президента США Джозефа Байдена Путин поздравлял телеграммой в декабре 2020 года, более чем за месяц до его вступления в должность. В направленном в Вашингтон тексте российский глава желал коллеге успехов и отмечал, что основанное на принципах равноправия и взаимоуважения сотрудничество между двумя странами отвечало бы интересам народов России и США, а также интересам всего международного сообщества, говорилось в сообщении Кремля.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Путин неофициально поздравляет Трампа с избранием. Ранее он сделал это на заседании дискуссионного клуба "Валдай" вскоре после состоявшихся в ноябре 2024 года выборов в США. Спустя месяц после этого, в декабре, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков говорил об отсутствии подготовки беседы между Путиным и Трампом.

Фото: сайт Кремля