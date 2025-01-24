МЧС предупредило петербуржцев о ветре до 15 м/с и гололедице 25 января

В субботу, 25 января, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 24 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 25 января в Петербурге ожидается сильный ветер. Порывы ветра, по данным метеорологов, могут достигать 15 м/с. Также в МЧС предупредили, что на дорогах возможно образование гололедицы.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что прокуратура Приморского района проверяет инцидент с упавшим мужчиной на гололеде на Серебристом бульваре. Петербуржец при падении сломал сразу две ноги.

Фото: ЗАКС.Ру