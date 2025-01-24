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Новости 15:20

Служба 122 обработала 17 млн запросов петербуржцев в 2024 году

фото ЗакС политика Служба 122 обработала 17 млн запросов петербуржцев в 2024 году

Служба 122 в Петербурге за 2024 год обработала около 17 млн звонков, что почти на 7 млн выше, чем в 2023 году, об этом 24 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Чаще всего петербуржцы обращались с вопросами о медицинских услугах, включая вызов врача, информацию о вакцинации и прикреплении к поликлиникам. Также популярными остаются запросы, связанные с коммунальной сферой – водоснабжением и отоплением.

В обработке обращений активно помогает голосовой помощник "Виктория". В 2024 году она обработала около 14 млн вызовов, а также совершила 11 млн исходящих звонков. 

"Наша цель – не просто предоставить услугу, но и сделать так, чтобы каждый житель города чувствовал нашу заботу и внимание", – сказала председатель комитета по информатизации и связи Петербурга Юлия Смирнова.

Напомним, что в 2025 году Смольный собирается потратить до 3,1 млн рублей на интернет-трансляции. Они будут проводиться на платформах "Вконтакте" и Rutube.

Фото: unsplash.com


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