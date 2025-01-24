Памфилова поддержала решение Белоруссии не открывать избирательные участки за границей

В преддверии президентских выборов в Республике Беларусь, глава ЦИК РФ Элла Памфилова 24 января посетила Минск с визитом. Как передает ТАСС, по словам Памфиловой, подготовка к проведению выборов в стране "соответствует законодательству, все хорошо организовано". Глава ЦИК РФ также высоко оценила решение Беларуси не проводить голосование за рубежом.

"Я думаю, что, анализируя то, что происходит в недружественном нам мире, абсолютно верное решение было принято в Белоруссии, чтобы не проводить голосование за рубежом", - сказала Элла Памфилова.

По ее словам, западные страны нарушали права россиян на выборах президента за рубежом, а западные посольства "пытались нагнетать панику, чтобы сорвать явку, дезорганизовать проведение выборов" во время президентской избирательной кампании в России в 2024 году.

"Сообщества избирательных комиссий России подвергаются до сих пор беспрецедентному давлению и попыткам дезорганизации, дискредитации посредством мессенджеров разного рода", - заявила Председатель ЦИК России.

Напомним, что в конце декабря 2024 года Памфилова призвала членов избиркомов остерегаться телефонных мошенников. 22 января она также рассказали о звонках мошенников члену избиркома от имени главы ЦИК.

В Республике Беларусь с 21 января началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлится по 25 января. Основной день голосования пройдет 26 января. Как сообщила пресс-служба Центризбиркома РФ участие в наблюдении за выборами будут принимать сама Элла Памфилова, а также члены ЦИК Павел Андреев и Антон Лопатин.

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