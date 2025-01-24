Фонд капремонта истребовал 988 млн рублей задолженности у собственников

К настоящему моменту задолженность перед Фондом капитального ремонта составляет около 5 млрд рублей, сообщил врио гендиректора организации Леонид Вишневский на пресс-конференции в "Интерфаксе" 24 января. Через суд удалось взыскать 988 млн рублей.

— Сейчас задолженность там порядка 5 млрд рублей, из них как вот есть жилые помещения это 3,6 млрд рублей, где у нас идет в законном, скажем так, в судебном порядке разрешение споров определенных. <...> Опять же нежилые помещения, повторюсь, что 2 млрд рублей — это вопросы по "нежилью", — произнес Вишневский.

По словам спикера, основной массив задолженности имеет заметную историю, он формировался приблизительно в 2016-2018 годах. Сейчас же собираемость взносов за капремонт составляет 99,6 %, заявил Вишневский.

В целом, по его словам, на капитальный ремонт в 2024 году потратили около 37 млрд рублей, из которых 8 млрд пришлось на бюджетное софинансирование от Петербурга. Средства из городской казны предназначались на замену лифтов и на работы на Невском проспекте. Всего в прошлом году там было отремонтировано 40 фасадов и 30 крыш. При этом, говоря о лифтах, Вишневский заявил, что 2025 год станет последним "лифтовым", имея в виду масштабы работ по замене подъемников в домах.

Напомним, в 2025 году в Петербурге увеличился размер взносов на проведение капитального ремонта. В среднем они выросли на 1,25 рубля за квадратный метр помещения.

Андрей Казарлыга, фото: "Интерфакс" / Rutube (скриншот трансляции)