Совет законодателей поддержал идею Рябоконя раскрывать наценки на социально значимые товары

Совет законодателей одобрил предложение обязать магазины указывать размер торговой наценки на социально значимые продукты на ценниках, об этом 24 января пишет "Парламентская газета".

Инициатива, предложенная депутатом Законодательного собрания Петербурга Андреем Рябоконем ("Единая Россия"), получила поддержку федеральных депутатов и сенаторов. После доработки проект планируется направить в Государственную думу.

Депутат Рябоконь предложил внести изменения в федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности". Поправка предполагает размещение на ценниках информации о размере торговой наценки в процентах от закупочной стоимости социально значимых товаров.

По словам петербургского парламентария, такая мера позволит усилить контроль за ценообразованием, исключить случаи необоснованного повышения цен и ускорить реакцию надзорных органов на нарушения. В список товаров, подпадающих под эту инициативу, входят мясо, рыба, яйца, масло, сахар, хлеб, крупы, овощи и другие продукты первой необходимости.

Совет законодателей отметил необходимость доработки законопроекта, чтобы уточнить критерии установления наценок и способы контроля за их соблюдением. Аналитическое управление Совфеда рекомендовало добавить статистические обоснования и рассмотреть возможность регулирования не только цен на сырьевые товары, но и на продукты, производимые из них.

Напомним, что в 2024 году российские прокуроры внесли более 5 тысяч предостережений о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты.

Фото: ЗАКС.Ру