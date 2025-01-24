На суде по Скобову* зачитали экспертизу его публикаций

В ходе очередного заседания по делу советского диссидента Александра Скобова* 24 января адвокат зачитала психолого-лингвистическую экспертизу его высказываний в интернете. Дело рассматривается в Первом Западном окружном военном суде, публициста обвиняют в участии в деятельности террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Скобов* и его адвокат Владислав Коснырев присутствовали на заседании по видеосвязи из Сыктывкарского городского суда. Компанию им составила автор зачитываемого документа, эксперт-лингвист управления ФСБ по республике Коми Елена Цветкова.

Оглашением материалов занималась другой адвокат Скобова* Вероника Карагодина. В отличие от коллеги, она находится в Петербурге.

Заседание началось с вопросов Карагодиной, адресованных эксперту. Защитник интересовалась квалификацией эксперта. Цветкова сообщила, что получила высшее филологическое образование в Сыктывкарском государственном университете. На следующий вопрос о том, как давно она получила диплом, эксперт замялась и ответить не смогла. Также она сообщила, что в 2016 году получила квалификацию психолога в Москве.

— Выбирался курс, нас обучили, аттестационная комиссия приняла экзамены и присвоила квалификацию соответствующую, — поведала Цветкова.

Дать полное название учебного заведения она затруднилась. "Воинская часть, я ее номер сейчас не смогу воспроизвести, у меня под рукой нет, — объяснила она. — Воинская часть при Институте криминалистики [ФСБ]". Из слов эксперта также следовало, что ученых степеней в области филологии и психологии она не имеет.

Закончив с выяснением этого вопроса, Карагодина приступила к чтению вслух экспертизы. Перед экспертом ставилась задача, в том числе, дать определение с лингвистической и психологической точки зрения понятию призыва, а также ответить на вопрос о наличии высказывания одобрения фактам устрашающих население действий и призывов к посягательству на жизнь политического деятеля. Всего изучению подверглись 15 публикаций Скобова*, сделанных в его Telegram-канале и на сайте организации, признанной нежелательной в России.

Согласно данным экспертизы, под призывом следует понимать "публичный речевой акт, обращенный к адресату с целью побудить его выполнить некоторые действия или совокупность действий". Сужая область изысканий до общественно-политической, Цветкова отмечала, что адресат при этом должен иметь возможность выполнить требования. "Важной особенностью призыва является то, что это публичный речевой акт, он может реализовываться только в ситуации публичного общения, посредством СМИ и интернета, на митингах, демонстрациях и другое", — отмечала в тексте эксперт.

Всего анализу Цветковой подверглись 15 публикаций подсудимого, обнаруженных в его Telegram-канале и на иных ресурсах. Тексты были посвящены, в том числе, взрыву в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, взрыву на Крымском мосту 17 июля 2023 года и голосованию Скобова* на выборах президента России в марте 2024 года.

Согласно выводам эксперта, содержание двух исследованных материалов полностью совпадало за исключением их заголовков. В целом же она сочла, что в девяти публикациях содержатся "лингвистические и психологические признаки" оправдания терроризма, при этом в одной из них Цветкова увидела также признаки одобрения деятельности двух запрещенных в России организаций. В то же время она пришла к выводу о том, что в двух публикациях содержатся призывы к совершению противоправных действий. В частности, речь шла о надписи на избирательном бюллетене, фотографию которого Скобов* выложил в свой канал во время выборов.

На этом заседание завершилось по просьбе адвоката. Опрос эксперта она попросила отложить до следующего заседания. Оно состоится 30 января.

*Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру