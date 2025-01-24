Матвиенко обратилась к петербуржцам в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила обращение губернатору Петербурга Александру Беглову и всем жителям города в преддверии 81-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда, об этом 24 января сообщили в пресс-службе Смольного.

"27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Оборона города вписана в летопись России как легендарное героическое событие – свидетельство самопожертвования и силы духа, истинной любви к своему Отечеству", – заявила спикер Совфеда.

Матвиенко напомнила о тяготах, которые выпали на долю ленинградцев в годы Великой Отечественной войны: голод, холод, постоянные артобстрелы и утраты близких. По её словам, несмотря на эти испытания, жители города продолжали жить, работать, учиться и бороться.

В завершение Валентина Матвиенко пожелала петербуржцам здоровья, добра и благополучия, обратившись с напутствием: "Берегите наш любимый город!".

Напомним, что движение транспорта в центральной части Петербурга 27 января будет изменено из-за празднования Дне полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.

Фото: ЗАКС.Ру