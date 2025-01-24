"Мы готовы": Путин о переговорах по Украине

Президент Владимир Путин заявил о готовности ко встрече с президентом США Дональдом Трампом и старту переговоров по Украине. Об этого глава государства сообщил журналисту Павлу Зарубину 24 января во время посещения МГУ. Видеоролик беседы Путина с журналистом опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.

"Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Соединенных штатов. И не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же прагматические отношения. И доверительные, я бы сказал. Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то может и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году", - заявил Путин.

Путин отметил, что Трамп еще в первый свой срок ввел множество санкций в отношении России, а Байден "подхватил эстафетную палочку". Санкции, по мнению Путина, нанесли вред экономике США.

"Могу сказать, что мы видим заявления действующего президента о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты. Что касается вопроса, связанного с переговорами, тоже в этом смысле мы всегда говорили, хочу подчеркнуть это еще раз, мы готовы к переговорам по украинской проблеме, но здесь тоже есть вопросы, требующие особого внимания", - сказал Путин.

В частности, президент подчернкул, что на Украине был принят документ, согласно которому переговоры фактически запрещены. Любые шаги в этом направлении во время действия такого документа ставят сомнения на легитимности переговоров, считает президент.

"А это значит и результаты этих переговоров можно объявить нелегитимными. <...> Предварительные наметки, конечно, можно сделать, но о серьезных переговорах в условиях запрета с украинской стороны… Вести эти переговоры в условиях этого запрета, говорить о чем-то серьезном - достаточно сложно <...> Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы, но, повторяю, прежде всего это зависит от решений и выбора действующей американской администрации", - добавил Путин.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность 20 января неоднократно говорил о необходимости как можно скорее встретиться в российским лидером с целью урегулирования украинского конфликта. Официальные представители Кремля также неоднократно положительно высказывались о возможности проведения такой встречи.

Константин Леньков / Фото Кремль