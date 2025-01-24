Госдума рассмотрит проект о замораживании счетов у подозреваемых в диверсиях

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о замораживании счетов и активов у подозреваемых в совершении диверсий, следует из информации в электронной базе данных парламента. Авторами инициативы выступили сенаторы и депутаты Госдумы.

Проект предусматривает корректировку существующего закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Сейчас закон разрешает замораживать средства и иное имущество, принадлежащее подозреваемым в финансировании терроризма организациям и физическим лицам.

Авторы документа предлагают расширить сферу применения закона, разрешив блокировку средств, принадлежащих подозреваемым в диверсионной деятельности. По их мысли, это благотворно скажется на безопасности страны, поскольку позволит блокировать средства, необходимые для совершения подобных преступлений.

"Реализация данных положений позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности критически важных и потенциально опасных объектов", — отметил в своем Telegram-канале соавтор проекта сенатор Андрей Клишас.

В декабре правительство России поддержало законопроект о наказании за неинформирование властей о диверсиях и терактах.

Фото: ЗАКС.Ру