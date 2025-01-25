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Новости 10:46

На Октябрьской набережной перекроют движение ради строительства моста через Неву

фото ЗакС политика На Октябрьской набережной перекроют движение ради строительства моста через Неву

На Октябрьской набережной с 28 января начнутся ограничения движения, которые сначала затронут автомобилистов днем, а затем и ночью, об этом 25 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на документ Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Работы связаны с монтажом пролетного строения для новой магистрали с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Строительные мероприятия проводит АО "Дороги и мосты".

С 28 января движение на участке от Зольной улицы до улицы Крыленко полностью перекроют с 8 утра до полуночи. Затем, с 29 января по 2 февраля, на набережной введут ночные ограничения, проезд будет запрещен с полуночи до половины шестого утра.

Разрешение на строительство объекта было выдано еще в феврале прошлого года. Объехать перекрытый участок можно будет по Дальневосточному проспекту.

Напомним, что сроки строительства Большого Смоленского моста хотят сократить на год. Переправу могут запустить в 2028 году вместо 2029 года. Протяженность моста составит 1,6 километра.

Фото: ЗАКС.Ру


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