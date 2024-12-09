Сроки строительства Большого Смоленского моста планируют сократить на год

Сроки завершения строительства разводного Большого Смоленского моста через Неву перенесли на 2028 год, сократив их на год. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко во время инспекции объекта 9 декабря. Он отметил, что рабочее движение по мосту могут запустить даже раньше этой даты.

Протяженность переправы составит 1,6 километра. Проект предусматривает шесть автомобильных полос, трамвайные пути, пешеходные тротуары и велодорожки.

Сейчас на левом берегу Невы рабочие ведут бурение для строительства опоры №5, а также собирают и устанавливают металлические конструкции пролета 1-4. На правом берегу выполняют буровые работы для опор №6 и №7 и монтируют пролеты 10-9.

Ране ЗАКС.Ру сообщал о начале сборки первых пролетов на Большом Смоленском мосту. На данный момент идет монтаж пролетов между третьей и четвертой, а также между девятой и десятой опорами.

фото из Telegram-канала Линченко