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Новости 14:29

Сроки строительства Большого Смоленского моста планируют сократить на год

фото ЗакС политика Сроки строительства Большого Смоленского моста планируют сократить на год

Сроки завершения строительства разводного Большого Смоленского моста через Неву перенесли на 2028 год, сократив их на год. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко во время инспекции объекта 9 декабря. Он отметил, что рабочее движение по мосту могут запустить даже раньше этой даты.

Протяженность переправы составит 1,6 километра. Проект предусматривает шесть автомобильных полос, трамвайные пути, пешеходные тротуары и велодорожки.

Сейчас на левом берегу Невы рабочие ведут бурение для строительства опоры №5, а также собирают и устанавливают металлические конструкции пролета 1-4. На правом берегу выполняют буровые работы для опор №6 и №7 и монтируют пролеты 10-9.

Ране ЗАКС.Ру сообщал о начале сборки первых пролетов на Большом Смоленском мосту. На данный момент идет монтаж пролетов между третьей и четвертой, а также между девятой и десятой опорами.

фото из Telegram-канала Линченко


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