В Петербурге на 10,8% выросло число тяжких преступлений в 2024 году

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) за 2024 год зарегистрировано почти 60 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, что на 2,4% больше по сравнению с 2023 годом, об этом 24 января писал "Интерфакс" со ссылкой на отчет МВД "Состояние преступности в России за январь — декабрь 2024 года".

Наибольший прирост тяжких преступлений зафиксирован в Петербурге: в 2024 году их зарегистрировано 22,7 тысячи, что на 10,8% превышает показатели 2023 года. Второй по числу таких преступлений стала Ленинградская область, где зафиксировано более 7,1 тысячи случаев, однако это на 12,1% меньше, чем годом ранее.

Также в список лидеров вошли Вологодская область (около 4,8 тысячи, рост на 2,1%), Архангельская область (почти 4,7 тысячи, рост на 1,1%) и Коми (3,9 тысячи, снижение на 4,6%).

Всего в регионах СЗФО зарегистрировано 190,3 тысячи преступлений, что на 4,7% меньше, чем в 2023 году. Петербург остается лидером по общему числу преступлений (65 тысяч, снижение на 2,9%), за ним следуют Ленинградская область (22 тысячи, минус 11,9%) и Архангельская область (16,6 тысячи, минус 3,7%).

Напомним, что РИА Новости писало, что Республика Карелии возглавила антирейтинг по уровню преступности среди всех регионов России. Карелия заняла аж 85-е, последнее, место. Самым безопасным регионом стала Чечня.

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