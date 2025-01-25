НИУ ВШЭ открыл учебный корпус в здании бывшего завода "Красный гвоздильщик"

На Васильевском острове в Петербурге открылся новый учебный корпус Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), размещённый в реконструированном здании канатного цеха завода "Красный гвоздильщик", об этом 25 января сообщили в пресс-службе университета.

На торжественном открытии присутствовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, а также руководство вуза.

Канатный цех и водонапорная башня, построенные в 1930 году по проекту архитектора Якова Чернихова, были заброшены в постсоветское время и частично признаны аварийными. Реконструкция, начатая летом 2021 года, длилась три года и завершилась в 2024 году. Работы по реставрации объекта выполнил холдинг Setl Group.

Теперь в обновлённых помещениях размещаются школы дизайна, физико-математических и компьютерных наук, информатики, физики и технологий. Здесь будут учиться студенты направлений подготовки "Медиакоммуникации", "Социология" и "Государственное и муниципальное управление". Корпус вмещает до четырёх тысяч человек.

Напомним, что летом суд обязал НИУ ВШЭ отремонтировать часть помещений общежития в Петербурге.

Фото: пресс-служба НИУ ВШЭ