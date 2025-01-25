Мейксин прибыл в Беларусь в составе наблюдателей на выборах президента республики

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин приехал на выборы президента Республики Беларусь, об этом 25 января он сообщил в своем telegram-канале.

Мейксин рассказал, что международные наблюдатели уже приступили к работе на президентских выборах. Главу петербургского избиркома в Беларусь позвали коллеги из ЦИК республики как раз в составе миссии международного наблюдения.

"По приглашению коллег из ЦИК Республики Беларусь принимаю участие в мониторинге хода голосования", – написал Мейксин.

В субботу, 25 января, в Беларуси заканчивается досрочное голосование на выборах президента страны, которое шло с 21 января. Главный день выборов – 26 января 2025 года.

Фото: Telegram-канал Максима Мейксина