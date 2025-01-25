Патрушев поучаствовал в турнире по волейболу ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

В Академии волейбола имени Платонова открылся XIII традиционный турнир по волейболу среди ветеранов и юношей, приуроченный ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, об этом 25 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В церемонии открытия приняли участие помощник Президента РФ Николай Патрушев и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города в своём обращении подчеркнул особое значение турнира для петербуржцев. По словам Беглова, волейбол был народной игрой ещё в довоенном Ленинграде и остаётся одним из самых любимых видов спорта в городе на Неве.

"Мы гордимся, что этот турнир проходит у нас здесь, в Ленинграде – Санкт-Петербурге и посвящён священной для нашего города дате. Это светлая память о тех людях, которые отдали жизнь за наше Отечество и за наш город", – подчеркнул Александр Беглов.

Беглов напомнил о славной истории ленинградского волейбола. Первый чемпион СССР по этому виду спорта, "Спартак", был создан в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны многие его игроки ушли на фронт.

Губернатор пожелал участникам турнира честной игры, интересных матчей и новых спортивных достижений. Ветеранов спорта он поздравил с приближающимся Днём полного освобождения Ленинграда от блокады.

Напомним, что на Аллее Памяти Пискарёвского мемориального кладбища открыли мемориальную плиту в честь уроженцев Горного Алтая, которые защищали блокадный Ленинград.

Фото: пресс-служба Смольного