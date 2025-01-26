Пиотровский объяснил перенос спортивных мероприятий из центра Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский объяснил, что часть мероприятий из Центрального района переносят в другие для того, чтобы разгрузить центр. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 26 января.

По словам Пиотровского, речь идет о таких событиях, как, например, "Арена Марафон" и велогонки LaStrada. Но он добавил, что это коснется не всего. "Те спортивные мероприятия, которые создавались много лет назад для того, чтобы проводиться в центре города, такие как "Белые ночи", "Пушкин - Петербург", майские наши мероприятия, безусловно, сохранят свое место", - сказал Пиотровский

Он также отметил, что спортивные события, требующие перекрытия дорог в центральных районах, проводятся в основном по воскресеньям рано утром, чтобы минимизировать неудобства для горожан: движение транспорта, как правило, восстанавливается к обеду.

Напомним, завтра, 27 января, в день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с 19:00 движение перекроют на Дворцовом мосту, Адмиралтейской набережной и других улицах. А в Ленобласти на трассе "Дорога жизни" в этот же день пройдет одноименный марафон.

фото: ЗАКС.Ру