Университеты расширили льготы для олимпиадников и активных абитуриентов

Российские вузы обновили правила приема: теперь абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за новые достижения, а правила поступления без вступительных испытаний (БВИ) стали более гибкими. Среди университетов, внесших изменения, — МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, РГСУ, МГТУ им. Баумана и РЭУ им. Плеханова, передает ТАСС.

В РГГУ, ВШЭ, РЭУ и РГСУ введены дополнительные баллы за участие в профориентационных мероприятиях, связанных с вузами. РАНХиГС предложил семь баллов победителям новой олимпиады "Мои финансы" для студентов среднего профессионального образования. РУДН начислит бонусы за сертификаты проектов "Код будущего" и "Открой в себе ученого".

Изменения коснулись и правил БВИ. МФТИ, МГТУ и РГГУ увеличили количество олимпиад, дающих право на поступление без экзаменов. В частности, в МГТУ прирост составил 15%. В РГГУ теперь можно воспользоваться правом БВИ не только по профильному предмету, но и по любому из вступительных для конкретного направления.

В РАНХиГС минимальные баллы на бюджет сохранились, но для контрактных мест подняты до 50. В РГГУ проходной балл вырос на направлении "Перевод и переводоведение", а в РУДН филологам потребуется минимум 50 баллов по профильным предметам.

В НИУ ВШЭ минимальный балл за вступительные испытания для московского кампуса — 60, в МФТИ — 85 по профильным предметам и 70 по русскому языку.

Напомним, вчера в России отмечался День студента, с которым петербуржцев поздравили губернатор города Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский. Оба руководителя отметили активное участие петербургских студентов в общественной жизни, а в конце пожелали дальнейших успехов.

фото: ЗАКС.Ру