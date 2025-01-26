МВД рассказало о мошенниках, предлагающих фиктивную доиндексацию пенсий

МВД Петербурга предупредило о новом виде мошенничества, направленном на пенсионеров. Аферисты звонят пожилым людям и предлагают подать заявление на доиндексацию пенсий, чтобы завладеть их данными, сообщила пресс-служба ведомства 26 января.

Преступники пытаются получить доступ к банковским картам и аккаунту на портале "Госуслуги", а также убеждают перевести деньги на якобы "специальный счет" для индексации страховых пенсий.

В МВД напомнили, что никаких заявлений для получения индексации подавать не нужно — выплаты производятся автоматически. Любые звонки или сообщения с подобными просьбами являются обманом.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что мошенники представляются учителями и взламывают аккаунты на "Госуслугах". Для убедительности они используют реальные данные сотрудников школ, технологии дипфейк и подмену номеров.

фото: ЗАКС.Ру