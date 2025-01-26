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Новости 15:44

При пожаре на проспекте Энгельса погиб мужчина

фото ЗакС политика При пожаре на проспекте Энгельса погиб мужчина

В Выборгском районе Петербурга 26 января произошел пожар в квартире на проспекте Энгельса, 125. Обнаружен погибший мужчина, сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь охватил коридор и кухню на общей площади 8 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание за полчаса.

По словам пресс-службы, один мужчина погиб, женщина пострадала. Ее пришлось госпитализировать.

Для тушения пожара привлекли три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Напомним, сильный пожар на улице Фучика произошел в ангаре площадью 150 квадратных метров 23 января. Из-за него на некоторое время пришлось перекрывать проезд.

фото: ЗАКС.Ру


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