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Новости 17:50

Бастрыкин потребовал отчет о нападении на школьника в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал отчет о нападении на школьника в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки факта насилия над несовершеннолетним в Петербурге, передает 26 января пресс-служба СК.

Инцидент произошел в одном из торговых центров, где группа подростков напала на школьника. Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами и травмой головы.

Проверка организована следственными органами ГСУ СК России по Петербургу. Дело рассматривается по признакам хулиганства (ст. 213 УК РФ). Бастрыкин поручил и.о. руководителя управления Олегу Бобкову доложить о предварительных результатах проверки.

Напомним, 21 января Бастрыкин взял на контроль дело о падении наледи на петербурженку на Малом проспекте Васильевского острова. По имеющимся данным, с крыши многоквартирного дома обрушился кусок наледи, ударив прохожую. Пострадавшую госпитализировали с травмой плеча.

фото пресс-службы СК РФ


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