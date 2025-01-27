В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров на маркетплейсах

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду") направил обращение президенту Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с предложением разработать единую политику для маркетплейсов. Это позволит исключить продажу украинских товаров, независимо от заявленного места их производства, сообщает РИА "Новости" 27 января.

По словам Гусева, на маркетплейсах Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" были обнаружены конфеты Кременчугской кондитерской фабрики, принадлежащей корпорации Roshen. На фото-отзывах указывалось, что их производят в Украине, хотя на карточках товаров было заявлено происхождение из Казахстана.

Парламентарий отметил, что Roshen связана с Петром Порошенко, бывшим президентом Украины, а доходы от продажи продукции могут использоваться для финансирования ВСУ.

Гусев также заинтересовался составом сладостей на маркетплейсах и заподозрил 30 видов в содержании токсичного бензопирена, запрещенного в России. Он обратился к маркетплейсам и Роспотребнадзору с просьбой провести проверку, изъять товары при подтверждении нарушений и создать механизм, предотвращающий подобные случаи.

Напомним, о товарах из Украины на маркетплейсах Гусев говорил еще в феврале 2023 года.

фото: ЗАКС.Ру