Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил главу Республики Беларусь Александра Лукашенко с переизбранием на седьмой срок. Кандидатуру Лукашеко, по предварительным данным, поддержали более 86% проголосовавших. Текст обращения Путина опубликован на сайте Кремля 27 января. Российский лидер пожелал коллеге успехов в деятельности на благо народа, здоровья и благополучия.

"За последнее время нам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском. И, конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в обращении.

В своем письме Путин назвал победу Лукашенко убедительной, а также подчеркнул высоту его политического авторитета и поддержку государственного курса населением республики.

"Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду вас в скором времени в Москве", - добавил Путин.

Напомним, в Республике Беларусь 26 января прошли президентские выборы. Кроме Лукашенко, на пост главы государства претендовали четыре человека. Ни один из оппонентов действующего президента, по предварительным данным ЦИК республики, не смог набрать более 4% голосов. Порядка 3,6% избирателей решили проголосовать "против всех".

Константин Леньков / Фото Кремль