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Новости 7:32

Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси с 86,82% голосов

фото ЗакС политика Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси с 86,82% голосов

Действующий президент Александр Лукашенко побеждает на выборах главы Белоруссии, которые прошли республике 26 января. Согласно предварительным результатам подсчета голосов, его поддержали 86,82% от проголосовавших, сообщил ЦИК республики в ночь на 27 января. Порядка 3,6% выбрали в бюллетене строку "против всех". Лукашенко руководит страной с 1994 года. 

Всего на пост президента баллотировались пять человек. Кроме Лукашенко, на руководящий пост выдвинулись лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, белорусский политик и юрист Анна Конопацкая, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков, а также руководитель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. 

Явка на выборах президента Республики Беларусь составила 87,5% от общего числа избирателей, рассказали в ЦИК республики. Всего проголосовало 5,9 млн человек.  Итоговая пресс-конференция белорусского центризбиркома запланирована на 11:00 27 января. 

За ходом голосования следили 486 иностранных наблюдателей и 331 иностранный журналист. Среди них оказались председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин и депутат петербургского парламента Александр Малькевич. Мейксин во время своего визита успел встретиться с главой ЦИК республики Игорем Карпенко. 

Константин Леньков / Фото Кремль


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