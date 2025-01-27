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Новости 11:59

"Просвещение" выплатит 2 млрд рублей за монопольные цены на учебники

фото ЗакС политика "Просвещение" выплатит 2 млрд рублей за монопольные цены на учебники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала издательство "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. По итогам проверки компании предписано снизить цены на учебники по русскому языку, истории и биологии, а также вернуть в бюджет незаконно полученный доход в размере более 2 млрд рублей, сообщает служба 27 января.

ФАС установила, что "Просвещение", занимая доминирующее положение на рынке издания школьных учебников, завышало цены до монопольно высокого уровня. Организация обязана перечислить в бюджет 2 033 636 879 рублей. Служба намерена проконтролировать исполнение всех предписаний.

РБК передает, что в издательстве ведут "открытый и активный" диалог с ФАС. Представители компании подчеркнули, что предоставили антимонопольной службе исчерпывающие данные о ценообразовании на учебники за 2021–2022 годы, которые, по их мнению, доказывают отсутствие нарушений. А с 2023 года компания внедрила политику формирования себестоимости для определения расчетной цены учебников.

Дело против "Просвещения" ФАС возбуждала дважды: в апреле и августе 2024 года.

фото: ЗАКС.Ру


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