Беглов обратился к петербуржцам в День памяти жертв Холокоста

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города в Международный день памяти жертв Холокоста, напомнив, что 80 лет назад, 27 января 1945 года, советские войска освободили узников концлагеря Освенцим, сообщила пресс-служба Смольного. Он подчеркнул, что этот день навсегда останется символом скорби и памяти о жертвах нацистских преступлений.

В своем обращении губернатор отметил, что трагедия Холокоста, в которой погибло шесть миллионов евреев, а также гибель более миллиона жителей блокадного Ленинграда от голода и обстрелов – страшные страницы мировой истории. Беглов также напомнил о массовых расстрелах еврейского населения на оккупированных территориях Ленобласти и в городе Пушкине, где происходили убийства детей на глазах их родителей.

Беглов подчеркнул, что долг современного поколения – не допустить возрождения фашизма и повторения трагедий прошлого.

Напомним, сегодня в Петербурге отмечают 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого Беглов также обратился к петербуржцам и напомнил о сохранении памяти о героях и жертвах тех лет.

фото: ЗАКС.Ру