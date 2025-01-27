В Петербурге выявили схему фиктивной регистрации 900 иностранцев

Сотрудники полиции по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность криминальной группы, которая занималась легализацией иностранных граждан через поддельные документы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале 27 января.

По данным полиции, с 2023 года несколько коммерческих организаций предоставляли иностранцам и их работодателям фиктивные справки о трудоустройстве и временном проживании. Эти компании не перечисляли налоги и социальные выплаты, а их главной целью была легализация мигрантов.

За услуги по оформлению документов иностранцы платили от 35 до 40 тысяч рублей. В результате за прошлый год порядка 900 человек получили фиктивную регистрацию.

По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Правоохранители задержали одну из подозреваемых, ей избрана мера процессуального принуждения в виде запрета определенных действий. Кроме того, для проверки на причастность к схеме были доставлены 16 человек.

Следственные действия продолжаются, а полицейские проверяют деятельность всех участников криминальной схемы.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому иностранцы, отказавшиеся от принесения присяги, не смогут получить российское гражданство.

скриншот из видео пресс-службы МВД