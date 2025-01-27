Кабмин поддержал идею не давать гражданство РФ в случае отказа от присяги

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому иностранцы, отказавшиеся от принесения присяги, не смогут получить гражданство РФ. Также предлагается снизить минимальный возраст для принесения присяги с 18 до 14 лет, сообщает 27 января ТАСС.

Поправки затронут закон "О гражданстве Российской Федерации". В настоящее время присяга обязательна для всех новых граждан, кроме несовершеннолетних и недееспособных. Если присяга не принесена в течение года, решение о гражданстве признается недействительным. Новый документ уточняет это положение, распространяя его на случаи отказа от присяги или смерти заявителя.

Снижение возраста до 14 лет объясняется тем, что именно с этого возраста наступает уголовная ответственность за ряд преступлений. Законопроект направлен на укрепление патриотизма и обеспечение соблюдения законов.

Документ был внесен в Госдуму в ноябре депутатами от нескольких фракций и стал частью пакета инициатив по вопросам гражданства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий поступление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Тестирование на знание языка будет проводиться в государственных или муниципальных школах.

фото: ЗАКС.Ру