Минтруд запустит оценку соцуслуг через "Госуслуги" с октября 2025 года

Минтруд России разработал проект постановления, позволяющий россиянам оценивать качество и условия социальных услуг через портал "Госуслуги". Пилотный проект запустят с 1 октября 2025 года, сообщает 27 января ТАСС.

Инициатива реализуется совместно с Минцифры и АСИ по поручению президента. Пилотный проект будет доступен для всех регионов, готовых обеспечить интеграцию своих систем с федеральной экосистемой.

Жители смогут оценивать услуги, предоставленные государственными и негосударственными организациями, через анкеты на портале. Уведомление с персональной ссылкой поступит после получения услуг, таких как визит к врачу, запись ребенка в школу или прохождение реабилитации. Анкеты и критерии оценки Минтруд разработает до 1 апреля.

Результаты станут основой для рекомендаций по повышению качества соцуслуг. Система охватит все субъекты-участники пилота и станет единой для оценки условий и качества предоставляемых услуг.

Ранее ЗАКС.Ру писал о звонках мошенников, взламывающих аккаунты на "Госуслугах". Аферисты предлагают пожилым людям подать заявление на доиндексацию пенсий, чтобы завладеть их данными.

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