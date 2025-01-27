Правительство расширило использование эскроу-счетов на частные дома

Правительство России распространило механизм эскроу-счетов на строительство частных домов с использованием материнского капитала. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает 27 января ТАСС.

Нововведение начнет действовать с марта 2025 года. По словам премьера, это позволит защитить средства семей, так как застройщик получит оплату только после завершения всех работ. Мишустин отметил, что маткапитал остается одной из самых востребованных мер поддержки для покупки или реконструкции жилья. Этой возможностью уже воспользовались более 9,5 млн семей, треть из которых не прибегала к кредитам.

Напомним, сегодня премьер-министр подписал постановление об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля. В числе проиндексированных выплат – пособия для инвалидов всех групп, ветеранов войны и боевых действий, Героев России и труда, а также помощь семьям с детьми.

фото: ЗАКС.Ру