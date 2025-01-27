Мишустин подписал постановление об индексации пособий на 9,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля, передает ТАСС.

В числе проиндексированных выплат – пособия для инвалидов всех групп, ветеранов войны и боевых действий, Героев России и труда, а также помощь семьям с детьми. Размер материнского капитала увеличится до 690 тысяч рублей на первого ребенка и до 912 тысяч рублей на второго. Кроме того, ежегодно будет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

Премьер поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой контролировать индексацию социальных пенсий, а первому зампреду правительства Денису Мантурову – военных пенсий. Согласно поручению президента Владимира Путина, индексация должна быть проведена с учетом фактической инфляции, чтобы пенсионеры уже в феврале получили повышенные выплаты за январь.

Напомним, с 1 января 2025 года на 7,3 % были проиндексированы пенсии не только неработающих, но и работающих пенсионеров. Для последних возможность индексации пенсий появилась после принятия соответствующего закона Госдумой в июне 2024 года.

фото: ЗАКС.Ру