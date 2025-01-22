Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5 %

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам поручил проиндексировать размер страховых и военных пенсий с учетом фактической инфляции прошлого года — на 9,5 %, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что инфляция по итогам 2024 года оказалась выше прогнозов правительства. Президент заявил, что на это изменение нужно реагировать. Ранее планировалось, что с января 2025 года страховые пенсии вырастут на 7,3 %. Путин же предложил повысить их "исходя из реальной ситуации", то есть по фактической инфляции — на 9,5 %.

"Понимаю, что первый месяц года практически закончился. Поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом: пересчитать страховые пенсии с учётом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале", - поручил президент.

Так же, на 9,5 % президент считает необходимым повысить пенсии военным пенсионерам.

Кроме того, ожидается, что будут проиндексированы и социальные выплаты и пособия.

Напомним, с 1 января 2025 года на 7,3 % были проиндексированы пенсии не только неработающих, но и работающих пенсионеров. Для последних возможность индексации пенсий появилась после принятия соответствующего закона Госдумой в июне 2024 года. Сама эта инициатива озвучивалась губернатором Петербурга Александром Бегловым во время встречи с Владимиром Путиным на ПМЭФ-2024.

фото с сайта Кремля