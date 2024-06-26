Госдума окончательно приняла закон, возвращающий индексацию пенсий работающим

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях 26 июня единогласно приняли инициативу о возвращении индексации пенсий работающим россиянам. Как передает пресс-служба нижней палаты, повышение пенсий начнется с февраля следующего года. Мера коснется 7,87 млн граждан.

Реализация положений закона потребует привлечения дополнительных бюджетных средств. В следующем году на эти цели нужно будет потратить 96,45 млрд рублей, в 2026 году - 177,03 млрд, а в 2027 году - 260 млрд.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что сейчас непростые времена для дополнительной соцподдержки россиян. Тем не менее такая возможность нашлась.

Инициативу первым предложило петербургское правительство, после чего идею поддержал президент. Накануне депутат Оксана Дмитриева раскритиковала законопроект. Политик и экономист собирается добиваться корректировки документа.

Фото: ЗАКС.Ру