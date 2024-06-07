Путин поддержал идею петербуржцев об индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов обсудили индексацию пенсий работающих пенсионеров на ПМЭФ-2024, об этом 7 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов сообщил Путину, что в Петербурге интересуются, можно ли вернуть индексации пенсий работающим пенсионерам.

Президент на это ответил, что, на данный момент, этот вопрос уже обсуждается в Государственной Думе и связан с дополнительными расходами.

"И рабочих рук не хватает, а люди пенсионного возраста и пенсионеры, выходящие на пенсию, это, как правило, высококвалифицированные специалисты, и они нужны экономике. И второе, самое-то главное – нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим", – сказал Путин.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на ПМЭФ-2024, на данный момент, подписали соглашений на 1,2 триллиона рублей.

Фото: kremlin.ru