Путин пообщался с Бегловым о количестве подписанных на ПМЭФ-2024 соглашений

Президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов обсудили количество подписанных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году, об этом 7 июня сообщили в пресс-службе Кремля.

Как рассказал Беглов, на данный момент, на ПМЭФ-2024 подписали соглашений на 1,227 триллиона рублей. Путин отметил, что форум является востребованной и очень нужной площадкой, а также поблагодарил Анатолия Собчака, который был инициатором создания мероприятия".

"Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака. Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать первые шаги", – сказал Путин.

Напомним, что ПМЭФ-2024 проходит в Северной столице с 5 по 8 июня в Экспофоруме. Ранее в правительстве Петербурга заявили, что планируется подписать на форуме соглашения на сумму более 600 млрд рублей.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Кремля