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Новости 17:50

Дмитриева недовольна законопроектом об индексации пенсий работающим

фото ЗакС политика Дмитриева недовольна законопроектом об индексации пенсий работающим

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева 25 июня раскритиковала действующую редакцию законопроекта, который возвращает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Ее не устраивает то, что "все пропущенные индексации остаются замороженными и будут возвращены, когда работающий пенсионер прекратит работать". С точки зрения законотворца, инициатива может противоречить целям, кототорые на Петербургском международном экономическом форуме озвучил президент.

В своем Telegram-канале политик пообещала предложить поправки о выплптах пенсий работающим гражданам с учетом всех индексаций, которые производились с 2016 года. Кроме того, экономист намерена добиваться сохранения "нормы о выплате проиндексированной пенсии в случае возобновления работы".

Инициатива, возвращающая индексацию, поступила из Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Дмитриева Оксана Генриховна 




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