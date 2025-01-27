Перевозчики ВСМ Москва - Петербург будут освобождены от НДС до 2065 года

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минфина РФ, предлагающий обнулить НДС для перевозчиков высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург на период до 2065 года, сообщает 27 января ТАСС.

Согласно имеющейся информации, с 1 января 2028 года до 1 января 2065 года перевозка пассажиров и багажа по ВСМ, а также организация таких услуг будут облагаться нулевой ставкой НДС. В пояснительной записке отмечается, что данная мера поспособствует развитию скоростного железнодорожного сообщения, увеличению налогового потенциала регионов, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики субъектов РФ, через которые пройдет магистраль.

Высокоскоростная магистраль станет первой в России двухпутной железнодорожной линией, где поезда смогут развивать скорость от 200 до 400 км/ч. Стоимость билетов на новый маршрут предварительно оценивается в 10 тысяч рублей. Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что первый опытный состав для ВСМ планируется поставить в конце 2026 года или начале 2027 года. В период с 2028 по 2030 годы для магистрали будет произведено около 30 поездов.

фото: ЗАКС.Ру