Милонов заступился за исполнительниц песни "Сигма Бой"

Депутат Государственный думы Виталий Милонов осудил давление на исполнителей хита "Сигма Бой" Светлану Чертищеву и Марию Янковскую. Свое видеообращения парламентарий опубликовал в личном Telegram-канале 27 января. Сперва композицию раскритиковала член Европарламента, а позже с критикой произведения выступили православные активисты из-за возраста исполнительниц. Чертищевой и Янковской 11 и 12 лет соответственно.

"Считаю, что наезжать на них в корне неправильно. Это по сути дела прорыв. Да, в мире существует не только классическая, традиционная музыка, которая нравится мне и многим моим коллегам. Есть музыка, которая популярна среди десятков миллионов людей. Если эта музыка русская - то это замечательно. Давайте поддержим девчонок, не будем их обижать. Давайте сделаем так, чтобы русская музыка звучала по всему миру", - сказал Милонов.

За четыре месяца клип на песню "Сигма Бой" смог собрать более 64 млн просмотров на YouTube. В январе 2025 года сингл русскоязычного дуэта смог занять седью строчку в одном из чартов Billboard.

Как передает RTVi, родители одной из исполнительниц отрицают какой-либо политический подтекст в творчестве детей. По словам отца Чертищевой, песня "Сигма Бой" посвящена "легким взаимоотношениям между девчонками и парнями". Ранее в защиту авторов хита выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, который пообещал обратиться в международные организации по защите детей и Генеральную прокуратуру из-за высказываний европейских политиков об авторах трека.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру