ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:33

Милонов заступился за исполнительниц песни "Сигма Бой"

фото ЗакС политика Милонов заступился за исполнительниц песни "Сигма Бой"

Депутат Государственный думы Виталий Милонов осудил давление на исполнителей хита "Сигма Бой" Светлану Чертищеву и Марию Янковскую. Свое видеообращения парламентарий опубликовал в личном Telegram-канале 27 января. Сперва композицию раскритиковала член Европарламента, а позже с критикой произведения выступили православные активисты из-за возраста исполнительниц. Чертищевой и Янковской 11 и 12 лет соответственно. 

"Считаю, что наезжать на них в корне неправильно. Это по сути дела прорыв. Да, в мире существует не только классическая, традиционная музыка, которая нравится мне и многим моим коллегам. Есть музыка, которая популярна среди десятков миллионов людей. Если эта музыка русская - то это замечательно. Давайте поддержим девчонок, не будем их обижать. Давайте сделаем так, чтобы русская музыка звучала по всему миру", - сказал Милонов. 

За четыре месяца клип на песню "Сигма Бой" смог собрать более 64 млн просмотров на YouTube. В январе 2025 года сингл русскоязычного дуэта смог занять седью строчку в одном из чартов Billboard. 

Как передает RTVi, родители одной из исполнительниц отрицают какой-либо политический подтекст в творчестве детей. По словам отца Чертищевой, песня "Сигма Бой" посвящена "легким взаимоотношениям между девчонками и парнями". Ранее в защиту авторов хита выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, который пообещал обратиться в международные организации по защите детей и Генеральную прокуратуру из-за высказываний европейских политиков об авторах трека.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




Новости27 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама