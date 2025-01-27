Более 5,5 тысячи репатриантов переселились в Россию в 2024 году

В 2024 году более 5,5 тысячи человек присоединились к государственной программе репатриации, которая помогает соотечественникам за рубежом и их семьям вернуться на родину с поддержкой российских властей, сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк 27 января. Почти 2 тысячи уже прибыли на территорию России и поставлены на учет.

С начала 2024 года от репатриантов подано около 3,5 тысячи заявлений на участие в программе, включая членов семей — это около 7 тысяч человек. На постоянное проживание большинство из них выбирают Москву, Петербург, Ленинградскую и Калининградскую области, а также Краснодарский край.

По словам Волк, репатрианты могут переселиться в любой регион России без согласования с местными властями, но в таком случае лишаются права на государственные гарантии. Однако они освобождаются от уплаты таможенных пошлин за ввоз личного имущества и могут рассчитывать на компенсацию за оформление визы и статуса. Также новый указ отменил необходимость подтверждения владения русским языком.

Ранее Волк рассказывала о фиктивной регистрации 900 мигрантов. С 2023 года несколько коммерческих организаций предоставляли иностранцам и их работодателям фиктивные справки о трудоустройстве и временном проживании.

фото: ЗАКС.Ру