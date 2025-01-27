Суд арестовал на сутки двух другороссов за листовки

В Выборгском районном суде 27 января рассмотрели дело по статье о нарушении правил проведении публичного мероприятия в отношении активистов незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Владислава Балясникова и Арины Тимченко. Суд арестовал молодых людей на сутки. С учетом проведенного времени в отделе полиции их освободили прямо в зале суда.

Балясникова и Тимченко задержали вечером 25 января при выходе из метро "Лесная". Во время осмотра у них нашли листовки с призывом для иностранных граждан соблюдать действующее законодательство. Правоохранительные органы квалифицировали действия задержанных как несанкционированный пикет (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), сообщили в соцсетях другороссов.

"Из протокола следует, что Балясников с 20.50 до 20.53 25.01.2025 во дворе дома 32 по Лесному пр., в составе группы из 3 лиц, провел публичное мероприятие в форме пикетирования <...> без подачи в установленном порядке уведомления. Целью мероприятия было публичное выражение своего мнения и формирование мнения окружающих по поводу ужесточения миграционного законодательства в РФ", - уточнили в пресс-службы судов Петербурга.

Представители незарегистрированной партии добавляют, что Влад Балясников ранее проходил срочную службу в приграничных регионах и имеет статус участника контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области.

Напомним, в апреле 2024 года другороссов задерживали за акцию против нелегальной миграции в Петербурге. Тогда "лимоновцы" требовали ужесточить миграционное законодательство.

фото: ЗАКС.Ру