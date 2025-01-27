Беглов представил Путину проект мемориала на Пулковских высотах

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил президенту России Владимиру Путину проект мемориала, посвященного участникам Ленинградской битвы. Новый мемориал планируют возвести на Пулковских высотах, где проходила линия фронта в 1941–1943 годах, сообщила пресс-служба Смольного 27 января.

Беглов сообщил, что место для мемориала выбрали по поручению президента в год 80-летия снятия блокады Ленинграда. Закладной камень уже установлен, проведен архитектурный конкурс, выбран лучший из 12 представленных проектов.

По словам губернатора, центром мемориала станет безымянная высота, символизирующая отражение последнего крупного наступления врага. Парк в целом будет включать шесть Аллей Славы, посвященных фронтам, участвовавшим в битве, которые будут сходиться к площади с гранитным обелиском высотой 40 метров. Внутри стелы предусмотрен световой столб, символизирующий память о героях.

Еще в августе Беглов рассказывал, что новый мемориал создается по инициативе ветеранов, блокадников и других жителей города. Парк площадью 17 гектаров будет хорошо виден с федеральных трасс и станет одной из новых визитных карточек Петербурга.

фото с сайта Кремля