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Новости 27 января, 20:52

Прокуратура хочет добиться ужесточения приговора Шарлоту*

фото ЗакС политика Прокуратура хочет добиться ужесточения приговора Шарлоту*

Самарская прокуратура обратилась в суд с апелляционным представлением на приговор певцу Эдуарду Шарлоту*, осужденному на 5,5 года за реабилитацию нацизма. Ведомство намерено добиваться пересмотра дела, поскольку считает приговор мягким, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"Апелляционное представление подано на мягкость назначенного наказания. Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда", - приводит ТАСС слова собеседника в прокуратуре. 

В то же время апелляционную жалобу на приговор также подала защита осужденного, уточняет ТАСС. Этот вопрос будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Напомним, в конце 2024 года суд в Самаре признал Шарлота* виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

*Росфинмониторинг внес Эдуарда Шарлота в список экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга


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